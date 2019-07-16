تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستحوذ على شركة جديدة كل الوطن زلزال تحت الماء يهز جنوبي جزيرة بالي في إندونيسيا كل الوطن بالصور.. مصر تفتح الهرم المنحني أمام الزائرين لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما كل الوطن منع الشاي والقهوة داخل مكاتب الموظفين في وزارة سعودية كل الوطن فيديو “من جهنم”.. انهمار 2000 طن من الحديد المصهور كالحمم على عمال مصنع كل الوطن دعاء بنت محمد رئيساً أعلى لمؤسسة المرأة العربية كل الوطن بريطانيا: هناك فرصة ضئيلة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني كل الوطن اغتيال نجم منتخب جنوب افريقيا داخل سيارته كل الوطن قاتل زوجته وأبنائه يفجر مفاجأة عن القتيلة أثناء تمثيل الجريمة كل الوطن بعد فضيحتها مع “كلينتون”.. مونيكا لوينسكي تعود للأضواء بتعليق صادم
» » الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستحوذ على شركة جديدة

الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستحوذ على شركة جديدة

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليو 2019 - 12:06 مساءً
الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستحوذ على شركة جديدة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI عن استحواذها على شركة المعدات المكملة للطائرات AACC، التي ستساعدها في توسيع نطاق خدماتها المقدمة والاستثمار والوصول إلى أسواق جديدة.

وذكرت وكالة “واس” أن الشركة السعودية AACC تركز على أعمال الصيانة والإصلاح وتوضيب الأنظمة الهيدروليكية للطائرة، وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصات متعددة.

وبعد عملية الاستحواذ سيتم توسيع نطاق عمليات شركة AACC ليشمل خدمات جديدة مثل إصلاح أجهزة الهبوط للطائرات المدنية وزيادة قدرات صيانة الطائرات العمودية، وسيمكن استحواذ الشركة كذلك من توسيع خدماتها لتشمل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة SAMI أندرياس شوير أن “عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في AACC هي عامل أساسي في التنمية الاستراتيجية للشركة السعودية للصناعات العسكرية، ولدينا فرص واعدة في سوق الصيانة والإصلاح والتوضيب، إذ إن جميع الأدوات الأساسية متوفرة”.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة AACC منصور العيد، إن الاستحواذ على الشركة يعد خطوة مهمة في مسار تطور الشركة، إذ سيتيح للشركة توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى أسواق جديدة، وكذلك الاستثمار في تصنيع قطع الغيار للطائرات”.

يذكر أن AACC وقعت مؤخرا مع القوات الجوية الملكية السعودية على عقد توضيب وشراء أنظمة الهبوط لطائرات التزود بالوقود في الجو متعددة المهام MRTT.

المصدر: “واس”

رابط مختصر
2019-07-16
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن