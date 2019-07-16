الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستحوذ على شركة جديدة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI عن استحواذها على شركة المعدات المكملة للطائرات AACC، التي ستساعدها في توسيع نطاق خدماتها المقدمة والاستثمار والوصول إلى أسواق جديدة.

وذكرت وكالة “واس” أن الشركة السعودية AACC تركز على أعمال الصيانة والإصلاح وتوضيب الأنظمة الهيدروليكية للطائرة، وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصات متعددة.

وبعد عملية الاستحواذ سيتم توسيع نطاق عمليات شركة AACC ليشمل خدمات جديدة مثل إصلاح أجهزة الهبوط للطائرات المدنية وزيادة قدرات صيانة الطائرات العمودية، وسيمكن استحواذ الشركة كذلك من توسيع خدماتها لتشمل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

#الشركة_السعودية_للصناعات_العسكرية تستحوذ على شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة @AACC_ksa — الشركة السعودية للصناعات العسكرية (@SAMIDefense) July 15, 2019

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة SAMI أندرياس شوير أن “عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في AACC هي عامل أساسي في التنمية الاستراتيجية للشركة السعودية للصناعات العسكرية، ولدينا فرص واعدة في سوق الصيانة والإصلاح والتوضيب، إذ إن جميع الأدوات الأساسية متوفرة”.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة AACC منصور العيد، إن الاستحواذ على الشركة يعد خطوة مهمة في مسار تطور الشركة، إذ سيتيح للشركة توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى أسواق جديدة، وكذلك الاستثمار في تصنيع قطع الغيار للطائرات”.

تُبارك شركة #المعدات_المكملة_للطائرات على استحواذ @SAMIDefense لها .. ويأتي هذا القرار في إطار مساعيها المستمرة إلى دعم جهود توطين قطاع الدفاع في المملكة.https://t.co/XmcqMb1bbL — شركة المعدات المكملة للطائرات (@AACC_ksa) July 15, 2019

يذكر أن AACC وقعت مؤخرا مع القوات الجوية الملكية السعودية على عقد توضيب وشراء أنظمة الهبوط لطائرات التزود بالوقود في الجو متعددة المهام MRTT.

المصدر: “واس”