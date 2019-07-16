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بعد نحو شهر من اعتقاله.. وفاة أسير فلسطيني في سجنه الانفرادي

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليو 2019 - 12:19 مساءً
بعد نحو شهر من اعتقاله.. وفاة أسير فلسطيني في سجنه الانفرادي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء عن وفاة الأسير نصار ماجد عمر طقاطقة من بلدة بيت فجار ببيت لحم، داخل سجن “نيتسان” الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير أن نصار اعتقل في 19 يونيو 2019، وكان موقوفا قيد التحقيق، رافضا أي ادعاءات تحاول الإدارة الإسرائيلية بثها حول ظروف وفاته.

وأكدت عائلة الأسير أن نجلها لا يعاني من أية مشاكل صحية، وهذا الاعتقال هو الأول له.

وحمل نادي الأسير السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن الوفاة وعن مصير كافة الأسرى في سجونها خاصة أن طقاطقة توفي وهو في فترة التحقيق الأمر الذي يستدعي التوقف عند هذه الفترة التي ينفذ فيها المحققون أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

ولفت نادي الأسير إلى أنه بوفاة طقاطقة، 31 عاما، يرتفع عدد وفيات الحركة الوطنية الأسيرة في معتقلات الاحتلال منذ عام 1967 إلى 220 شخصا.

المصدر: RT

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