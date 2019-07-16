شاهد.. تصرف “حكيم” في لحظة جنون أنقذ الجزائر من هدف مباغت

رصدت عدسات الكاميرا لقطة “حكيمة” لمساعد مدرب المنتخب الجزائري لم ينتبه إليها كثيرون، بعد الهدف القاتل الذي سجله “محاربو الصحراء” في مرمى نيجيريا في الدور نصف النهائي من “الكان”.

وبعد أن سجل “محاربو الصحراء” هدفا قاتلا في الثواني الأخيرة من المباراة، ركض لاعبو المنتخب الجزائري بشكل جماعي باتجاه مقاعد البدلاء والطاقم الفني للاحتفال بالهدف.

إلا أن الكاميرا رصدت مساعد مدرب المنتخب الجزائري وهو يعترض طريق اثنين من لاعبي الخضر ويمنعهم من الخروج من الملعب، ويدفعهم إلى البقاء في نصف ملعب المنتخب النيجيري.

وفي حال خروج كافة لاعبي المنتخب الجزائري من نصف ملعب المنتخب النيجيري، فإن بإمكان النيجيريين لعب الكرة من منتصف الملعب في غفلة من “محاربو الصحراء” بهجمة مرتدة قد ينتج عنها هدف مباغت، وهو الأمر الذي فطن له مساعد المدرب الجزائري في لحظة فرح هيستيرية.

وتمكن “محاربو الصحراء” الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الوحيد عام 1990، من الفوز على نيجيريا، الأحد، بفضل الهدف القاتل الذي سجله رياض محرز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: وكالات

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