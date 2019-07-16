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المملكة القابضة السعودية تحذر من استغلال اسمها

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليو 2019 - 3:21 مساءً
المملكة القابضة السعودية تحذر من استغلال اسمها

أعلنت شركة المملكة القابضة، الذراع الاستثمارية للأمير السعودي الوليد بن طلال، عن استقبالها لعدد من الاتصالات حول ما يقوم به أفراد وجماعات مستغلين بذلك اسم الشركة لإبرام عقود وهمية.

وأضافت الشركة السعودية أنها قدمت بلاغا رسميا لدى الجهات المختصة عن أفراد وجماعات استغلت اسمها لتحقيق مصالح شخصية عبر عدة أنشطة منها نشاط الاستثمار بالتداول في البورصة العالمية.

وأكدت المملكة القابضة أنها لا تمت بصلة بهذه الأنشطة المشبوهة، كما حذرت كل من تسول له نفسه باستخدام أو باستغلال كيان واسم شركة المملكة القابضة وكيانات وأسماء شركاتها التابعة أو اسم رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال.

وفيما يلي البيان الذي نشرته المملكة القابضة على صفحتها في “تويتر”:

المصدر: RT

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2019-07-16 2019-07-16
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