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رجل يصطاد ثعبانا ضخما التف على سمكة حية (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليو 2019 - 3:29 مساءً
رجل يصطاد ثعبانا ضخما التف على سمكة حية (فيديو)

صور أحد سكان مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية، فيديو عجيبا لثعبان ضخم يمسك بأنيابه سمكة حية بعد أن التف عليها.

وذكر موقع UPI الإخباري، أن الصياد تشيز ماكراي التقط، في منطقة شمال غربي مقاطعة هاريس في بداية يوليو الجاري، ثعبانا من الماء واكتشف أنه يلتف على سمكة كبيرة حية ويغرز أنيابه فيها.

وقال ماكراي: “لقد خلصت السمكة من الثعبان بواسطة سكين وألقيتها في الماء. كما أطلقت سراح الثعبان الذي بقيت على جسمه آثار السكين”.

المصدر: لينتا. رو

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2019-07-16 2019-07-16
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