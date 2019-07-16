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مقتل 12 شخصا جراء انقلاب حافلة جنوب إيران

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليو 2019 - 7:13 مساءً
مقتل 12 شخصا جراء انقلاب حافلة جنوب إيران

قتل 12 شخصا وأصيب 9 آخرون إثر سقوط حافلة ركاب صغيرة في واد بمحافظة أصفهان، جنوب إيران.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي، اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع قرابة الساعة العشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وأنه تم إرسال 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وأفاد خالدي باحتمال ارتفاع عدد الوفيات، مشيرا إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج اللازم.

وفي هذا السياق، وصف مسؤول العلاقات العامة بمركز الحوادث والطوارئ الطبية بمحافظة أصفهان حالة ثلاثة من المصابين بالحرجة، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى “9 دي” في مدينة خميني شهر في محافظة أصفهان.

المصدر: فارس

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2019-07-16
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