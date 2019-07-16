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مقتل 12 شخصا نتيجة انهيار مبنى سكني في نيجيريا

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليو 2019 - 6:53 مساءً
مقتل 12 شخصا نتيجة انهيار مبنى سكني في نيجيريا

قتل 12 شخصا على الأقل نتيجة انهيار مبنى في مدينة جوس بولاية بلاتو وسط نيجيريا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة “PM News” المحلية أن المبنى المكون من طابقين انهار، مساء يوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل صاحبه، كبير ناليلي، وزوجتيه الاثنتين وتسعة أشخاص آخرين.

وأوردت مديرة وكالة الطوارئ بولاية بلاتو، جوني بالا، أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح بليغة جراء الحادث ونقلوا إلى المستشفى.

وأكدت المسؤولة اختتام عملية البحث والإنقاذ في مكان الانهيار.

وهناك معلومات تشير إلى أن أبناء ناليلي بين ضحايا الحادث.

المصدر: “PM News”

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