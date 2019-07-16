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“فنانة العرب” أحلام الشامسي تعد بـ”الرقص” مع جمهورها في السعودية!

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليو 2019 - 7:02 مساءً
“فنانة العرب” أحلام الشامسي تعد بـ”الرقص” مع جمهورها في السعودية!

وعدت المغنية الإماراتية أحلام الشامسي جمهورها في المملكة العربية السعودية بإحياء حفل في أغسطس المقبل “سيكون للتاريخ” وأنها “سترقص مع الجمهور”.

وستحيي المغنية أحلام حفل افتتاح مهرجان “سودة عسير” في السعودية، 13 أغسطس 2019. وكتبت الفنانة الإماراتية عبر حسابها في “تويتر” تغريدة قالت فيها:

“مرحبا هيل عد السيل، حنا فوق في سودة عسير، وفنانة العرب تفتتح مهرجان سودة عسير، أنتظركم وراح نرقص خطوة عسيرية، وكعادتها فنانة العرب حفل للتاريخ بحول الله في بلدي الثاني، السعودية معاكم بنت زايد بنت الإمارات”.

ونشرت أحلام بوستر لها بحلتها الجديدة، أرفقته بتعليق عن تفاصيل الحفل، الذي سيقام على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بمدينة أبها السعودية.

وكانت أحلام قد أحيت حفلا فنيا بموسم جدة في 11 يونيو الماضي لاقى نجاحا جماهيريا. لذلك طلبت “فنانة العرب” من جماهيرها في السعودية أن يكونوا على أهبة الاستعداد، حيث ستعلن لهم عن موعد حفلها الجديد وكتبت في “تويتر” التغريدة التالية: “قريبا في السعودية خليكم جاهزين”.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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2019-07-16
فنون ونجوم
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