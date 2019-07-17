مي العيدان تسخر من عائلة سارة الدندراوي… هذا ما كشفته عنها 15 يوليو 2019

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوماً نارياً على الإعلامية السعودية سارة الدندراوي. ونشرت عبر حسابها على “إنستغرام” صورة مركبة للأخيرة مع تغريدات للإعلامية فجر السعيد تطالب فيها قناة “العربية” بمحاسبتها.

وتعليقاً كتبت العيدان: “بالنسبة لكلام سارة بنت دندراوي الحمدالله انك قاصة الحق من نفسك. اسمك سارة دندراوي جاية من الدندرةأي بالخليج الإزعاج والصيحة الشرهة. مو عليك الشرهة، على اللي مخليك للحين في قناة محترمة نفس العربية وسال يطرح نفسه ليش الكويتيين اللي طالبة رأيهم في موضوع يخص خصم 30بالمية على الخمور في قطر”.

وأضافت: “ليش ما سالتِأهلك؟ كانوا جاوبوك أسرع من الكويتيين وللأسف عادل العيدان مدير القناة قام يرقع لها خاصة بعد تصريح وزارة الاعلام الكويتية وطلبهم الاعتذار المطلوب، اعتذار تصريح ومن ثم تسريح إساءات لبلد كامل الكويتيين فيهم الشرفاء”.

وتابعت: “لكن يظهر إن انتِ تكلمتِ على اللي تعرفينهم، أصدقائك. وقاحة لها أول ولا لها تالي وكرامة الكويتيين والكويت مو خط أحمر إلا خط من دم. والنقاش حول كلامها غير مسموح إطلاقاً و أطالب كل فناني وإعلاميي ومثقفي الكويت بعدم الظهور معاها في اَي برنامج”.

المصدر: مجلة لها