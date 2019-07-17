التحالف العربي يتوعد الحوثيين بعد استهدافهم مطار جازان وقاعدة الملك خالد

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار “مسيرة”، أطلقتها جماعة الحوثي الارهابية من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان، “في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في صنعاء، تستمر محاولات الحوثيين في استهداف المطارات المدنية في كل من أبها وجازان ونجران، وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين”.

وأضاف أن “ذلك يثبت إجرامها وفكرها (جماعة الحوثيين) المتطرف ضد الشعب اليمني”.

وأكد في البيان أن الجماعة الحوثية تواصل تهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أن التحالف سيتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية للحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

“تحالف دعم الشرعية في #اليمن“: قوات التحالف تعترض وتسقط ثلاث طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها.#واس — واس (@spagov) 16 июля 2019 г.

المصدر: وكالات