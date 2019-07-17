تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ دورات تمكين الشباب اليمني مهنيًا في المكلا بمحافظة حضرموت كل الوطن صعود أسعار النفط اليوم على خلفية بيانات عن مخزونات النفط الأمريكية كل الوطن أ. د. عبدالمحسن الداود: المدارس الداخلية نظام نفتقده في تعليمنا كل الوطن د. ظافر محمد العجمي: الأمن كسلعة في خطابات ترمب كل الوطن اتفاق السودان.. مجلس سيادي برئاسة متعاقبة وتوصيف للمرحلة الانتقالية كل الوطن وزير الإعلام يرأس الدورة الـ (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة كل الوطن القضاء السعودي يغلق حسابا في “تويتر” لإعلامي بعد تهجمه على إعلامية كل الوطن حكم بالإعدام على كويتي قتل سعوديا قبل عدة سنوات كل الوطن معالي وزير الحج والعمرة د. بنتن: الحج عبادة وليس مجالًا للتفرقة والتحريض كل الوطن ثعبان جائع ينقض على مُطْعِمه! (فيديو)
» » راهب يزعم أن “السمينات لا يدخلن الجنة”.. فجاءه الرد الصادم! (فيديو)

راهب يزعم أن “السمينات لا يدخلن الجنة”.. فجاءه الرد الصادم! (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 17 يوليو 2019 - 10:28 صباحًا
راهب يزعم أن “السمينات لا يدخلن الجنة”.. فجاءه الرد الصادم! (فيديو)

أقدمت امرأة غاضبة على دفع راهب من أرضية خشبة مسرح شرق البرازيل أثناء إلقائه موعظة دينية على الحضور أكد فيها أن الجنة ستكون خالية من النساء السمينات.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الراهب الأب مارسيلو روسي، البالغ من العمر 52 عاما، وهو يتحدث إلى أكثر من 50 ألف شخص.

وحين تطرق إلى موضوع النساء السمينات قائلا إنهن “لا يدخلن الجنة”، صعدت امرأة سمينة غاضبة إلى خشبة المسرح، متخطية الحراس، ودفعته بقوة حتى سقط أرضا من المسرح، وسط ذهول الجمهور.

ولكن الراهب نجا بـ”معجزة” من الحادث الذي كان من الممكن أن ينتهي مأساويا، حيث قال: “لقد أنقذني الله، إنها معجزة. لم يصل رأسي إلى الأرض عندما سقطت. لا أشعر بألم في العمود الفقري. أنا بخير”.

وتم التحقيق مع المرأة، فيما رفض الراهب تقديم شكوى ضدها.

المصدر: RT

رابط مختصر
2019-07-17 2019-07-17
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن