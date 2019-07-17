أربع نساء يمتنع الرجال عن الزواج بهن!

نقلت صحيفة سعودية عن دراسة لعلماء أمريكيين متخصصين أن معظم الرجال يتهربون من الزواج بأربع فئات من النساء، ويتهيبون من الارتباط بهن، وأول هذه الفئات تتسم بالغرابة.

ولفتت صحيفة “عكاظ” إلى أن “أغلب الرجال يبحثون عن امرأة مثالية تفوق حدود توقعاتهم. لكنهم يهربون من 4 أنواع من النساء، ولا يحبذون الارتباط بهن”.

ونقلت عن دراسة أعدها علماء نفس أمريكيون أن “أغرب امرأة يرفضها الرجال هي الباهرة الجمال، لا سيما إن كانت غير مثقفة، فالرجل يسعى وراءها بداية، وسرعان ما يكتشف فجوة بين تفكيريهما فيبتعد”.

وإضافة إلى هذه الأولى، حددت الدراسة ثلاث نساء أخريات هن:

– المهووسة بالزواج

– المتحكمة الغيورة

– ذات المشاعر الباردة

المصدر: عكاظ