تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ دورات تمكين الشباب اليمني مهنيًا في المكلا بمحافظة حضرموت كل الوطن صعود أسعار النفط اليوم على خلفية بيانات عن مخزونات النفط الأمريكية كل الوطن أ. د. عبدالمحسن الداود: المدارس الداخلية نظام نفتقده في تعليمنا كل الوطن د. ظافر محمد العجمي: الأمن كسلعة في خطابات ترمب كل الوطن اتفاق السودان.. مجلس سيادي برئاسة متعاقبة وتوصيف للمرحلة الانتقالية كل الوطن وزير الإعلام يرأس الدورة الـ (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة كل الوطن القضاء السعودي يغلق حسابا في “تويتر” لإعلامي بعد تهجمه على إعلامية كل الوطن حكم بالإعدام على كويتي قتل سعوديا قبل عدة سنوات كل الوطن معالي وزير الحج والعمرة د. بنتن: الحج عبادة وليس مجالًا للتفرقة والتحريض كل الوطن ثعبان جائع ينقض على مُطْعِمه! (فيديو)
» » معالي وزير الحج والعمرة د. بنتن: الحج عبادة وليس مجالًا للتفرقة والتحريض

معالي وزير الحج والعمرة د. بنتن: الحج عبادة وليس مجالًا للتفرقة والتحريض

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 17 يوليو 2019 - 10:46 صباحًا
معالي وزير الحج والعمرة د. بنتن: الحج عبادة وليس مجالًا للتفرقة والتحريض

كل الوطن – واس: نوّه معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بالدعوة التي وجهتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.

وأشار معاليه إلى أن الحج فرصة للترابط والتلاحم ووحدة المسلمين، وليس مكانا للجدل السياسي والمذهبية والتفرقة والتحريض، مؤكدًا على المعاني السامية لهذه العبادة والركن الخامس من أركان الإسلام مستشهدًا بقوله تعالى (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ(.

وشدد معالي وزير الحج والعمرة على الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، والتفرغ لأداء هذه الشعيرة العظيمة، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو الحج وسكينته.

رابط مختصر
2019-07-17
دين ودنياعربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن