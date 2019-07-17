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القضاء السعودي يغلق حسابا في “تويتر” لإعلامي بعد تهجمه على إعلامية

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 17 يوليو 2019 - 12:55 مساءً
القضاء السعودي يغلق حسابا في “تويتر” لإعلامي بعد تهجمه على إعلامية

أمرت المحكمة الجزائية في الرياض بإغلاق حساب موثق في “تويتر” يعود لأحد الإعلاميين، بعد استخدامه لهذا الحساب في التهكم والتهجم على الإعلامية السعودية، منى أبو سليمان.

كما قضت المحكمة بأن ينشر “الإعلامي المسيء”، قبل إغلاق حسابه، تغريدة في الحساب ذاته لمدة شهر تتضمن اعتذارا للإعلامية أبو سليمان.

ويأتي قرار المحكمة عقب شكوى تقدمت الإعلامية بها إلى تطبيق “كلنا أمن” بشأن الإساءة التي تعرضت لها من قبل الإعلامي في حسابه على تويتر.

وقالت الإعلامية منى أبو سليمان في اتصال هاتفي مع “عكاظ”، خلال مشاركتها في اجتماعات بالأمم المتحدة كخبيرة في الحلول المستدامة: “القضاء أنصفني وانتصر لي”، وأبدت عدم رغبتها في الخوض بتفاصيل الواقعة، مشيرة إلى استجابتها لوساطات للتنازل عن الحق الخاص.

ونشرت الإعلامية، أبو سليمان، تغريدة شكرت فيها الجهات المختصة على أخذ حقها، قالت فيها: “تقديرا لوساطة الأصدقاء، ورأفة مني بسن المذنب من صدور حكم قاس، تنازلت عن الشكوى المقدمة من قبلي في محكمة الرياض الجزائية؛ تفاديا لعقوبة شديدة، والاكتفاء بأخذ تعهد بالاعتذار، ومن ثم حذف الحساب لقاء ما حصل من إساءة وتشهير طالني وأسرتي”.

وتعد منى أبو سليمان، أول مذيعة سعودية ظهرت على الفضائيات العربية من خلال شاشة “إم بي سي 1″، كمقدمة في برنامج “كلام نواعم”، واختيرت كسفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة في السعودية.

المصدر: عكاظ

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2019-07-17 2019-07-17
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