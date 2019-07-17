السراج يسلّم شقيق منفذ هجوم مانشستر لبريطانيا

قال المتحدث باسم مليشيا “قوة الردع الخاصة” في العاصمة الليبية طرابلس، الموالية لحكومة فائز السراج، إن شقيق الانتحاري الذي فجر نفسه خلال حفل غنائي في مدينة مانشستر الإنجليزية عام 2017 يجري ترحيله من ليبيا إلى بريطانيا.

وأضاف المتحدث، أن هاشم العبيدي شقيق الانتحاري سلمان العبيدي، سيجري نقله جوا إلى بريطانيا.

وتأتي الموافقة على تسليم العبيدي بعدما رضخت حكومة السراج للضغوط البريطانية بشأن تسليم شقيق منفذ الهجوم الانتحاري، وذلك لتنفيذ حكم قضائي.

وكانت بريطانيا طالبت بترحيل هاشم العبيدي عام 2017 بعدما أصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحقه، تتهمه فيها بالقتل والشروع في القتل والتخطيط لتفجير إرهابي.

يذكر أن سلمان العبيدي كان قد نفذ هجوما انتحاريا في مايو/ أيار من عام 2017 أدي إلى مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين، خلال إحدى حفلات موسيقى البوب في مدينة مانشستر بإنجلترا.