تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن السراج يسلّم شقيق منفذ هجوم مانشستر لبريطانيا كل الوطن جانيت جاكسون تحيي حفلاً في “موسم جدة”.. قريباً كل الوطن 6 فوائد للوز كل الوطن المبعوث الإثيوبي يبكي متأثراً خلال توقيع اتفاق السودان ” فيديو” كل الوطن حرائق ضخمة تندلع بإسرائيل كل الوطن زواج ملك ماليزيا السابق بملكة جمال موسكو السابقة ينتهي طلاقا بالثلاثة! كل الوطن تدشين 6 مشاريع مائية كبرى لخدمة العاصمة المقدسة وضيوف الرحمن كل الوطن البحرية السعودية تتمكن من إنقاذ سفينة حربية بريطانية قبل استهدافها بقارب إيراني مفخخ كل الوطن ” جميلة بوحيرد ” على رأس 13 شخصية في الحوار الوطني الجزائري كل الوطن وزير الإعلام: المملكة تعرضت لأعمال إرهابية استهدفت أمن الملاحة والطاقة في العالم
» » السراج يسلّم شقيق منفذ هجوم مانشستر لبريطانيا

السراج يسلّم شقيق منفذ هجوم مانشستر لبريطانيا

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 17 يوليو 2019 - 7:47 مساءً
السراج يسلّم شقيق منفذ هجوم مانشستر لبريطانيا

قال المتحدث باسم مليشيا “قوة الردع الخاصة” في العاصمة الليبية طرابلس، الموالية لحكومة فائز السراج، إن شقيق الانتحاري الذي فجر نفسه خلال حفل غنائي في مدينة مانشستر الإنجليزية عام 2017 يجري ترحيله من ليبيا إلى بريطانيا.

وأضاف المتحدث، أن هاشم العبيدي شقيق الانتحاري سلمان العبيدي، سيجري نقله جوا إلى بريطانيا.

وتأتي الموافقة على تسليم العبيدي بعدما رضخت حكومة السراج للضغوط البريطانية بشأن تسليم شقيق منفذ الهجوم الانتحاري، وذلك لتنفيذ حكم قضائي.

وكانت بريطانيا طالبت بترحيل هاشم العبيدي عام 2017 بعدما أصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحقه، تتهمه فيها بالقتل والشروع في القتل والتخطيط لتفجير إرهابي.

يذكر أن سلمان العبيدي كان قد نفذ هجوما انتحاريا في مايو/ أيار من عام 2017 أدي إلى مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين، خلال إحدى حفلات موسيقى البوب في مدينة مانشستر بإنجلترا.

رابط مختصر
2019-07-17 2019-07-17
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن