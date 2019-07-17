دولة تعاقب سكانها على النميمة في الأماكن العامة

منعت بلدة فلبينية تبعد حوالي 200 كيلومتر شمال مانيلا، النميمة بموجب قانون محلي جديد يهدف إلى منع انتشار الشائعات داخل المجتمع.

وحظرت السلطات في بلدة بينالونان النميمة، وخصصت عقوبة جمع القمامة من شوارع البلدة لمن تثبت عليه تهمة التحدث عن شخص آخر بشكل سلبي إضافة إلى دفع غرامة تبلغ 4 دولارات أمريكية.

ويأتي ذلك القرار بهدف جعل الناس يتحملون المسؤولية عن الأشياء التي يقولونها، بما في ذلك التحدث عن العلاقات الشخصية لسكان البلدة أو أحوالهم المادية.

وعلى الرغم من أن القانون الجديد قد يبدو غريباً، إلا أن السلطات بدأت في تطبيقه بالفعل وخضع الكثير من الأشخاص للغرامة المالية وجمع القمامة كعقاب على القيل والقال في الأماكن العامة.