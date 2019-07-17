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السجن مدى الحياة ضد إمبراطور المخدرات ”إل تشابو”

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 17 يوليو 2019 - 8:07 مساءً
السجن مدى الحياة ضد إمبراطور المخدرات ”إل تشابو”

أصدرت محكمة في نيويورك في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أمرا بالسجن مدى الحياة في حق إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان الملقب بـ “إل تشابو”.

ووجدت المحكمة أن غوزمان (62 سنة) متورط في تهريب أطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة، ما استوجب إصدار حكم بسجنه مدى الحياة، إضافة إلى 30 سنة أخرى خلف القضبان، وتسديد غرامة قدرها 12.6 مليار دولار.

وكانت هيئة المحلفين وجدت، في شهر فبفري الماضي، أن غوزمان مذنب بتهريب كميات ضخمة من الكوكايين والهيروين والحشيش، إلى جانب تورطه في العديد من المؤامرات التي تهدف إلى ارتكاب عمليات قتل.

وصرح “إل تشابو” قبل إصدار الحكم في حقه بأن ظروف سجنه في انتظار التحقيق كانت بمثابة “عذاب ذهني”، مضيفا أن “الولايات المتحدة ليست أفضل من أي بلد فاسد آخر”.

جدير بالذكر أن غوزمان هرب مرتين من سجنين شديدي الحراسة في المكسيك، قبل أن يقبض عليه أخيرا سنة 2016، ثم يرحل إلى الولايات المتحدة في يناير 2017.

المصدر: “رويترز”

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2019-07-17 2019-07-17
جرائم وحوادث
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