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أردوغان يدين الهجوم على موظفي القنصلية التركية في أربيل

كل الوطن1آخر تحديث : الأربعاء 17 يوليو 2019 - 10:25 مساءً
أردوغان يدين الهجوم على موظفي القنصلية التركية في أربيل

انقره – وكالات: أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الهجوم الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل العراقية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال أردوغان في تغريدته: “أدين الهجوم الشنيع على موظفي القنصلية التركية في أربيل، وأترحم على الشهيد الذي فقد حياته في الهجوم.

وأضاف قائلا: ” اتصالاتنا مستمرة مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور بسرعة على مرتكبي هجوم أربيل”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن أحد موظفي القنصلية التركية تعرض إلى هجوم مسلح غادر أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف البيان :” نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت”.

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2019-07-17 2019-07-17
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