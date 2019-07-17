خادم الحرمين يوجه باستضافة مُعمر إندونيسي وعائلته لأداء فريضة الحج

كل الوطن- متابعات- : أكدت السفارة السعودية في إندونيسيا استضافة المعمر الإندونيسي (يوحي) البالغ من العمر (94 عاماً) وعائلته لأداء فريضة الحج.. إثر توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله-.

وقد التقى سفير المملكة لدى جاكرتا عاصم القرشي المعمر الإندونيسي في مقر السفارة وأبلغه بالتوجيهات، كما أوصى بإنهاء الإجراءات اللازمة له ولعائلته لدخولهم أراضي المملكة.

من جهته قال سفير المملكة العربية السعودية : “فور انتشار مقطع المسن الإدونيسي برغبته وعائلته في أداء فريضة الحج، تواصلت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا مع العائلة واستضافتهم في اليوم التالي وقابلتهم لمعرفة تفاصيل أكثر”.

وبيّن الثقفي أن المسن أكد رغبته في الحج، وأنه لم يسبق له أداء هذه الفريضة، وأضاف: “بعد اللقاء مباشرة وردنا توجيه المقام الكريم باستضافة المسن وعائلته، وتقوم السفارة حاليا بإنهاء إجراءات سفرهم إلى الأراضي المقدسة، مكفولين ومعززين حتى عودتهم إلى بلادهم “.

تجدر الإشارة إلى أن معظم الحجاج الإندونيسيين ينتظرون دورهم في أداء الفريضة لأكثر من 20 عاماً.