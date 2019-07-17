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“ديلي ميل” البريطانية ترصد تسلل إيهود بارك لمنزل تاجر جنس أمريكي

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 18 يوليو 2019 - 12:24 صباحًا
“ديلي ميل” البريطانية ترصد تسلل إيهود بارك لمنزل تاجر جنس أمريكي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، يوم الأربعاء، أنه ينوي مقاضاة صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بتهمة التشهير.

ونشرت الصحيفة البريطانية صورة لباراك ملثما، أثناء دخوله بيت الملياردير الأمريكي، جيفري إبشتاين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، في مدينة نيويورك عام 2016.

وأفادت “ديلي ميل” في المقال الذي تضمن صورة باراك، بأن أربع نساء دخلن بيت إبشتاين في اليوم نفسه خلال أوقات مختلفة.

هذا، ولم يورد المقال أدلة عن إقامة باراك علاقة مع النساء الحاضرات في منزل الملياردير الأمريكي، لكن الصحيفة تساءلت عن تصريح باراك الذي انتشر في الأيام الأخيرة، عن أنه لم يقابل إبشتاين أبدا رفقة نساء أو فتيات يافعات.

ويرشح باراك نفسه حاليا لرئاسة الكنيست الإسرائيلي، عن حزب “إسرائيل ديمقراطية” الذي يقوده.

المصدر: “تويتر” + صحيفة “ديلي ميل”

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2019-07-18
عربي ودولي
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