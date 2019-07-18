د. عبدالمجيد الجلاَّل: حكاية الناقلة غريس1 !

كيف بدأت قصة احتجاز الناقلة غريس1، وما أسباب احتجازها !

أعلن رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، عن إيقاف ناقلة نفط قبالة شواطئ جبل طارق، يشتبه بأنها تنقل النفط الخام إلى سورية، وبعد التحري والتحقيق ثُبت للسلطات المعنية أنَّ غريس1 كانت تنقل شحنتها إلى مصفاة بانياس في سورية التي تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي . وتُقدر الحمولة النفطية بنحو مليوني برميل من النفط الخام الإيراني.

كما تمَّ التحفظ على طاقم الناقلة ، ويُقدر عددهم بنحو 28 شخصا ، من جنسيات تتبع دول الهند وأوكرانيا وباكستان ، ولكن العدد الأكبر كانوا من الجنسية الهندية .

وقد تمَّ إيقاف الناقلة التي يبلغ طولها 330 مترا، على بعد أربعة كيلومترات جنوب جبل طارق في المياه البريطانية، رغم أن اسبانيا قالت أنَّ الاحتجاز قد تمَّ في المياه الإقليمية الإسبانية .

من جهته ، أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن احتجاز الناقلة ، قرارٌ اتخذته حكومة جبل طارق ، تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سورية. إلا أنَّ وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل قال بأنَّ احتجاز الناقلة، كان بطلب أمريكي من بريطانيا.

من جهتها ، ذكرت هيئة بنما البحرية، أن ناقلة النفط غريس1 كانت قد شطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو، بعد إنذار بأنها قد اُستخدمت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به .

إيران اعترفت بملكية الناقلة، على الرغم من أنَّها كانت تحمل علم بنما، واعترضت على احتجازها ، واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران للاحتجاج على هذا العمل الذي وصفته بسلوك القراصنة ، ودعت الحكومة البريطانية إلى الإفراج عن الناقلة فوراً.

أكثر من ذلك ، دعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي إلى الرد بالمثل على بريطانيا، وإيقاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج في حال عدم الإفراج عن الناقلة الإيرانية.

لكن أجواء التصعيد بين بريطانيا وإيران ، وكالعادة ، تراجعت ، وحلَّ محلها أجواء التهدئة ، والبحث عن إيجاد فرصة لإنهاء مسألة احتجاز الناقلة ، فقد أجرى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، ومع وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف ، وعبَّر هانت عن الرغبة الدولية بتهدئة الوضع في أسرع وقت ممكن .

إلى ذلك ، قالت حكومة جبل طارق بأنَّها مستعدة لتسهيل الإفراج عن السفينة المحتجزة، شريطة أخذ ضمانات إيرانية بعدم وصول حمولتها إلى سورية. والكلام نفسه جاء من بريطانيا ، إذ أعربت عن استعدادها للإسهام في الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لدى سلطات جبل طارق في مقابل ضمانات إيرانية بأن الناقلة المحملة بالنفط لن تتوجه إلى سورية التي تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي بحظر توريد النفط إليها.

على كل حال ، وفي المُحصلة النهائية ، هناك رغبة بريطانية بإنهاء أزمة الناقلة ، ورغبة أكثر في التفاهم مع إيران على كل القضايا العالقة، وكما قلتُ مراراً بريطانيا والأوربيون عموماً يخشون أية مواجهة ، ولو محدودة مع إيران ، ويُفضلون العمل الدبلوماسي معها . وفي تقديري أنَّ أمريكا ستلحق بهم رغم أجواء التصعيد الراهنة ، والمسألة كلها مسرحية ، الخاسر فيها من يثق بمثل هؤلاء الحلفاء! والله من وراء القصد.