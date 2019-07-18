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مصر: مجهولون يقطعون رؤوس 4 أشخاص في سيناء

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 18 يوليو 2019 - 12:51 مساءً
مصر: مجهولون يقطعون رؤوس 4 أشخاص في سيناء

كشفت مصادر قبلية بسيناء، الأربعاء، عن مقتل 4 أشخاص على يد مسلحين مجهولين ببئر العبد بشمال سيناء في مصر.

وقالت إن مسلحين استوقفوا عدة أشخاص عند قرية مصفق بمدينة بئر العبد على الطريق الدولي العريش القنطرة، وقاموا بقتل 4 منهم، وتم نقل جثثهم إلى المستشفى، فيما اختطفوا شخصا واحدا.

وكان مسلحون ملثمون قد اختطفوا في يونيو الماضي 12 مواطناً بسيناء، بينهم محاميان بارزان، خلال عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات.

وذكرت مصادر قبلية لـ”العربية.نت”، أن مسلحين ملثمين اختطفوا عدداً من المواطنين من أبناء سيناء، بينهم المحاميان محمود سعيد لطفي وكمال عوض وآخرون كانوا بصحبتهم أثناء عودتهم من محافظة الإسماعيلية.

وأفرج المسلحون عن 5 من المخطوفين فيما لا زال مصير الباقين مجهولا.

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2019-07-18
عربي ودولي
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