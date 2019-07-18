خادم الحرمين يوجه باستكمال مشروع نوعي في الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستكمال مشروع حدائق الملك عبد الله العالمية في الرياض، بوصفه مشروعا واحدا متكاملا دون تجزئته إلى مراحل وتوفير جميع متطلبات تنفيذه.

ووفقا لوزارة الشؤون البلدية السعودية فقد تم اليوم توقيع عقد استكمال المشروع، الذي يأتي تماشيا مع خطة التحول الاقتصادي “رؤية 2030″، في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة.

وأوضح أمين منطقة الرياض طارق الفارس أنه إنفاذا للتوجيه قامت الأمانة بطرح المشروع في منافسة للتنفيذ، وقد تمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه بتكلفة إجمالية بلغت 1.6 مليار ريال (حوالي 426 مليون دولار) ومدة تنفيذ قدرها 30 شهرا ويجري حالياً التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

ويعد المشروع أحد المشاريع النوعية بالرياض ويضم مبنى رئيسيا صمم على شكل هلالين ضخمين متداخلين يضمان مجموعة من العناصر منها متحف نباتي، وحديقة الوادي، وحدائق مائية وحدائق عالمية وحديقة للطيور وأخرى للفراشات وحديقة الضوء.

المصدر: “سبق”