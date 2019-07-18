استشاريو “الروماتيزم” يحذّرون من مغبة الإنسياق وراء شائعات العلاج بالليزر  

خالد زنان : جدة: انتشار عدد من الشائعات حول علاج مرض الروماتويد بالليزر ومن هذا المنطلق حذّر عدد من أعضاء الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم من الاستشاريين في أمراض الروماتيزم المرضى من الإنجراف خلف من يدعون علاج الروماتويد بالليزر. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن أحمد حمزة عمير استشاري أمراض الروماتيزم أنّ الدولة – أيدها الله – وفرت كل ما يحتاجه مرضى الروماتيزم من رعاية طبية على أيدي كفاءات طبية وطنية في المستشفيات المرجعية وفقاً للتوصيات العالمية وبالرغم من ذلك توجد بعض الممارسات الخاطئة في التعامل مع علاج المرض قد تؤدي الى نتائج سلبية ، وإحدى هذه الممارسات المنتشرة في مجتمعنا إدعاء البعض علاج مرض الروماتويد بالليزر.

فيما أكّد عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور الحسين عسيري في معرض ردّه على أسئلة العديد من مرضى الروماتويد في حساب الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي توتير عن استخدام الليزر كعلاج لمرض الروماتويد ، أنّه لم يثبت علمياً فاعليه الليزر كعلاج للروماتويد أو أي مرض روماتيزم اطلاقا بل هو دجل واحتيال لسرقة مال المرضى من قبل بعض ضعاف النفوس.

من جانبه أكّد المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ محمد الطفيلي الزهراني أن الجمعية تستقبل مرضى الروماتيزم وتسجلهم ضمن قوائم العضوية المستفيدة من الخدمات الطبية التي تقدمها الجمعية من خلال برامجها التي يتخللها التشخيص المبكر للمرض والكشف والخدمات العلاجية ، وأن الجمعية لن تتردد في تقديم أي خدمة من شأنها الإسهام في خدمة ورعاية وتوعية مرضى الروماتيزم.

وأضاف الطفيلي أن الجمعية تهدف من خلال برامجها الخاصة برعاية ومتابعة حالات مرضى الروماتيزم سعياً لتعزيز الأثر المجتمعي للقطاع غير الربحي وزيادة مساهمته المجتمعية وتنفيذ برامجها كأحد الحلول لتسهيل الخدمات للمواطنين وخاصة مرضى الروماتيزم حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية حوالي 2950 مستفيد. يشار إلى أن التهاب المفاصل الروماتيدي أو الروماتويد هو أكثر الأمراض الروماتيزمية انتشاراً ويسبب آلام مزمنة في المفاصل مع تيبس وتورم ويؤدي إلى صعوبة في الأداء الوظيفي وتدني في جودة حياة المصابين.