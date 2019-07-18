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واشنطن تطالب إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 18 يوليو 2019 - 10:02 مساءً
واشنطن تطالب إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة

كل الوطن – وكالات: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن على إيران الإفراج فورا عن سفينة تحتجزها في الخليج وأفراد طاقمها.

وقال المتحدث في رسالة أرسلت بالبريد الإلكتروني لرويترز “الولايات المتحدة تندد بقوة بما تقوم به السفن التابعة للحرس الثوري من مضايقة مستمرة للسفن وعرقلته للمرور الآمن في مضيق هرمز وحوله”.

وجاء ذلك بعد إعلان إيران أنها تحتجز ناقلة نفط “تهرب الوقود في الخليج.”

وتابع المتحدث قائلا “على إيران الكف عن هذا النشاط غير المشروع والإفراج عن الناقلة.

واختطف الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط قبل أيام، وقالت طهران في بادئ الأمر إنها سحبت الناقلة بعد تعطلها، لكن بعد ذلك أقرت باحتجازها.

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2019-07-18
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