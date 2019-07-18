سفارة المملكة بالقاهرة تحذر من التأشيرات المزورة لأداء الحج

كل الوطن – الرياض: حذرت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة من عمليات نصب تقوم بها بعض شركات السياحة غير المرخصة، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزوَّرة غير نظامية.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم “نظراً لقيام بعض الشركات غير المرخص لها، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزورة غير نظامية؛ فإن سفارة المملكة في القاهرة وحماية للمواطنين المصريين الكرام، تحذِّر من عمليات النصب التي تقوم بها تلك الشركات، ومخالفتها للأنظمة المتبعة، الأمر الذي يُعرّض حاملي هذه التأشيرات المزوَّرة للحظر من دخول السعودية”.

وأشارت سفارة المملكة بأنه يمكن للمواطنين التأكد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية في إطار التنسيق القائم بين حكومتَيْ المملكة ومصر.