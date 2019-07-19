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الامير خالد بن بندر يستقبل رئيس شركة سيستمز البريطانية

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 19 يوليو 2019 - 10:06 صباحًا
الامير خالد بن بندر يستقبل رئيس شركة سيستمز البريطانية

لندن – واس: استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان اليوم في مقرّ السفارة بالعاصمة البريطانية لندن رئيس مجلس إدارة شركة “بي أيه إي سيستمز” روجر كار.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهمية استمرار الشركة في تنفيذ برامجها الطموحة والمتفق عليها بين حكومتي المملكة العربية السعودية والحكومة البريطانية الصديقتين.

وقدّم رئيس مجلس الشركة شكره لسمو السفير على الاستقبال وتعاون الجميع لإنجاح هذه البرامج، مشيدًا بما تحقق من إنجازات وتوجيه الخطط الإستراتيجية العامة للشركة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وتتمحور خطط الشركة الإستراتيجية في دعم الرؤية لسعودة الوظائف ونقل التقنية وتوطين التصنيع بما يتوافق مع رؤية 2030

. وفي نهاية اللقاء قدّم رئيس مجلس الشركة لسمو السفير صورتين لسمو ولي العهد تمثّل مشاركة الشركة خلال تدشين أول طائرة هوك سعودية جُمّعت بالكامل وتصنيع معظم أجزاءها في السعودية.

حضر اللقاء الملحق العسكري في بريطانيا اللواء الطيار عبدالله بن صالح الزغيبي، ومن جانب الشركة نائب الرئيس للتخطيط الإستراتيجي وللشؤون الحكومية والعسكرية عبدالعزيز بن مبارك الفرج، ونائب الرئيس للموارد البشرية معبر بن فيصل العواجي.

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2019-07-19 2019-07-19
عربي ودولي
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