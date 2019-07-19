تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ملك المغرب يثمن جهود خادم الحرمين في خدمة الحجاج كل الوطن الامير خالد بن بندر يستقبل رئيس شركة سيستمز البريطانية كل الوطن الجبير يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة كل الوطن لغز العثور على جثة شاب : شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته كل الوطن شيخ الأزهر: لو الزوج كلم زوجته ولم ترد فهي ناشز كل الوطن ترامب يعلن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز كل الوطن سفارة المملكة بالقاهرة تحذر من التأشيرات المزورة لأداء الحج كل الوطن العثور على صاحب رسالة تعارف رماها في المحيط قبل 50 عاما كل الوطن واشنطن تطالب إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة كل الوطن الحكم بإعدام 3 مدانين بقتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب
» » ملك المغرب يثمن جهود خادم الحرمين في خدمة الحجاج

ملك المغرب يثمن جهود خادم الحرمين في خدمة الحجاج

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 19 يوليو 2019 - 10:11 صباحًا
ملك المغرب يثمن جهود خادم الحرمين في خدمة الحجاج

الرباط- واس: ثمن جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أسباب الراحة والطمأنينة لهم ليؤدوا مناسكهم

وقال جلالته :” إننا نثمن الجهود الخيرة، التي ما فتئ يبذلها أخونا المبجل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، لاستقبال ضيوف الرحمن، بما يليق من شروط الراحة والاطمئنان ، جزاه الله خير الجزاء ، على خدمته المثلى حجاج بيت الله الحرام، وحرصه على تحسين ظروف الحج باستمرار”.

جاء ذلك في رسالة وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى الحجاج المغاربة، وتلاها معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، قبيل مغادرة الفوج الأول من الحجاج المغاربة اليوم بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري.

ودعا جلالته الحجاج المغاربة إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات المتعلقة بسير أعمال موسم الحج. –

رابط مختصر
2019-07-19 2019-07-19
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1