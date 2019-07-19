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بشبهة اغتصاب بريطانية في قبرص..توقيف 12 سائحا اسرائيلياً

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 19 يوليو 2019 - 10:20 صباحًا
بشبهة اغتصاب بريطانية في قبرص..توقيف 12 سائحا اسرائيلياً

قبرص – أ ف ب – الحياة : أوقف 12 سائحا اسرائيليا قيد التحقيق، اليوم الخميس، في قبرص في إطار تحقيق حول اغتصاب جماعي قد تكون تعرضت له فتاة بريطانية في مدينة أيا نابا السياحية في جنوب شرق الجزيرة المتوسطية.

ووافق قاضي محكمة باراليمني (جنوب شرق) الذي مثل أمامه الاسرائيليون على طلب الشرطة توقيفهم قيد التحقيق لثمانية أيام.

وهذه هي المدة المطلوبة للمحققين لاستكمال تحقيقاتهم التي يمكن أن تفضي إلى اتهام “بالاغتصاب” و”الاغتصاب مع سبق العمد”.

 وأوقف الاسرائيليون الـ 12 أمس الأربعاء بعدما أكدت سائحة بريطانية في الـ 19 من عمرها أنها اغتصبت في فندق كانت تنزل فيه، وكذلك الأمر بالنسبة الى الاسرائيليين.

ومثل المشتبه بهم الذين وصلوا وقد غطوا وجوههم، أمام القاضي في جلسة مغلقة لأن احدهم قاصر. وحضر أقرباء بعضهم.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان إن “القنصل الاسرائيلي في نيقوسيا يوسي وورمبراند يتابع التطورات وعلى اتصال مع الموقوفين. وقد تم إبلاغ عائلاتهم”.

وتستقبل مدينة أيا نابا المعروفة بحياتها الليلية وشواطئها الرملية عددا كبيرا من السياح الشباب.

ويشكل البريطانيون الجزء الأكبر من السياح في قبرص وبلغ عددهم 1,32 مليون في 2018. كما تستقبل الجزيرة سياحا اسرائيليين وروسا.

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2019-07-19 2019-07-19
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