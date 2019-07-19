بشبهة اغتصاب بريطانية في قبرص..توقيف 12 سائحا اسرائيلياً

قبرص – أ ف ب – الحياة : أوقف 12 سائحا اسرائيليا قيد التحقيق، اليوم الخميس، في قبرص في إطار تحقيق حول اغتصاب جماعي قد تكون تعرضت له فتاة بريطانية في مدينة أيا نابا السياحية في جنوب شرق الجزيرة المتوسطية.

ووافق قاضي محكمة باراليمني (جنوب شرق) الذي مثل أمامه الاسرائيليون على طلب الشرطة توقيفهم قيد التحقيق لثمانية أيام.

وهذه هي المدة المطلوبة للمحققين لاستكمال تحقيقاتهم التي يمكن أن تفضي إلى اتهام “بالاغتصاب” و”الاغتصاب مع سبق العمد”.