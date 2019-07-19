شركة طيران تكشف عن “مقاعد الموت” على متن الطائرة

يفضل الكثيرون ألا يفكروا في الموت المحتمل عند حجز تذاكر الطيران، لكن هذا لم يمنع شركة KLM India من نشر معلومات للمسافرين بشأن المقاعد “الأكثر أمانا” على الطائرة في حال وقوع حادث.

وكشفت الشركة أنه في حال وقوع حادثة واتجاه الطائرة نحو الأرض، فإن أفضل مكان للجلوس هو “الثلث الخلفي” من المقصورة، وفق ما كتبته شركة الطيران عبر “تويتر”، يوم الأربعاء 17 يوليو، نقلا عن دراسة نشرتها مجلة “تايم” في عام 2015.

وقالت تغريدة شركة KLM India على “تويتر” إن أسوأ مكان هو منتصف الطائرة، حيث يكون “معدل الوفيات” فيها هو “الأعلى”، فيما يكون المعدل “أقل” بالنسبة للمقاعد في مقدمة الطائرة، بينما تعد المقاعد الخلفية هي الأكثر أمانا، بفارق ضئيل للغاية بين الأجزاء الثلاثة من الطائرة.

. @klm: man, we’re sure getting a lot of flak for that breastfeeding tweet.@KLMIndia: hold my Kingfisher pic.twitter.com/LjM0PbZC4O — Steven (@Airwaysfoodie) July 17, 2019

وطلبت شركة الطيران في وقت سابق، من متابعيها، الإجابة عما إذا كانوا يعلمون أين توجد المقاعد الأكثر أمانا على متن الطائرة، كجزء من مسابقة وعدت الفائزين فيها “بامتيازات جيدة” ضمن الشركة.

وفوجئ مستخدمو “تويتر” إلى حد كبير باختيار الشركة لهذا السؤال “المثير” ضمن مسابقتها، وإجابة الشركة الصريحة عن معدلات الوفيات، وتساءل البعض عما إذا كان مسؤولو الشركة خضعوا لتدريب متعلق بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أم لا.

I wonder why @KLMIndia deleted this tweet about which part of an airplane is the safest to be in, in the event of a crash? 🤦🏻‍♂️ 🙄 pic.twitter.com/uiake6dYYj — Andrew Roberts 💬 (@AndyMRoberts) July 17, 2019

KLM … did you miss the social media training? — SJW (@sjw_saints) July 17, 2019

وحذفت KLM India التغريدة بعد نحو 12 ساعة من نشرها، وتبعتها باعتذار عقب تلقيها ردود فعل عنيفة بشأن منشورها.

We’ve all tweeted stuff we’ve had second thoughts about right? You do know it’s possible to delete a tweet? — The Gatwick Snapper (@GatwickSnapper) July 17, 2019

المصدر: RT