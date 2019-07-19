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شركة طيران تكشف عن “مقاعد الموت” على متن الطائرة

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 19 يوليو 2019 - 12:20 مساءً
شركة طيران تكشف عن “مقاعد الموت” على متن الطائرة

يفضل الكثيرون ألا يفكروا في الموت المحتمل عند حجز تذاكر الطيران، لكن هذا لم يمنع شركة KLM India من نشر معلومات للمسافرين بشأن المقاعد “الأكثر أمانا” على الطائرة في حال وقوع حادث.

وكشفت الشركة أنه في حال وقوع حادثة واتجاه الطائرة نحو الأرض، فإن  أفضل مكان للجلوس هو “الثلث الخلفي” من المقصورة، وفق ما كتبته شركة الطيران عبر “تويتر”، يوم الأربعاء 17 يوليو، نقلا عن دراسة نشرتها مجلة “تايم” في عام 2015.

[email protected] India

وقالت تغريدة شركة KLM India على “تويتر” إن أسوأ مكان هو منتصف الطائرة، حيث يكون “معدل الوفيات” فيها هو “الأعلى”، فيما يكون المعدل “أقل” بالنسبة للمقاعد في مقدمة الطائرة، بينما تعد المقاعد الخلفية هي الأكثر أمانا، بفارق ضئيل للغاية بين الأجزاء الثلاثة من الطائرة.

وطلبت شركة الطيران في وقت سابق، من متابعيها، الإجابة عما إذا كانوا يعلمون أين توجد المقاعد الأكثر أمانا على متن الطائرة، كجزء من مسابقة وعدت الفائزين فيها “بامتيازات جيدة” ضمن الشركة.

وفوجئ مستخدمو “تويتر” إلى حد كبير باختيار الشركة لهذا السؤال “المثير” ضمن مسابقتها، وإجابة الشركة الصريحة عن معدلات الوفيات، وتساءل البعض عما إذا كان مسؤولو الشركة خضعوا لتدريب متعلق بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أم لا.

وحذفت KLM India التغريدة بعد نحو 12 ساعة من نشرها، وتبعتها باعتذار عقب تلقيها ردود فعل عنيفة بشأن منشورها.

المصدر: RT

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2019-07-19 2019-07-19
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