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ملك المغرب محمد السادس يشيد بخادم الحرمين الشريفين

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 19 يوليو 2019 - 12:56 مساءً
ملك المغرب محمد السادس يشيد بخادم الحرمين الشريفين

شكر الملك المغربي محمد السادس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الجهود التي يبذلها في خدمة الحجيج وسهره على أن تؤدى شعائر الحج في أحسن الظروف.

وقال العاهل المغربي في رسالة نشرها موقع “عكاظ” السعودي: “إننا نثمن الجهود الخيرة، التي ما فتئ يبذلها أخونا المبجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لاستقبال ضيوف الرحمن بما يليق من شروط الراحة والاطمئنان”.

وأضاف: “جزاه الله خير الجزاء، على خدمته المثلى حجاج بيت الله الحرام، وحرصه على تحسين ظروف الحج باستمرار”.

المصدر: وكالات

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2019-07-19
عربي ودولي
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