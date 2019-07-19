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فيفتي سينت محتفيا بالسعودية: اسمي الجديد فيفتي هللة!

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 19 يوليو 2019 - 1:03 مساءً
فيفتي سينت محتفيا بالسعودية: اسمي الجديد فيفتي هللة!

أطلق مغني الراب الأمريكي الشهير، فيفتي سنت، عدة تغريدات احتفى فيها بالسعودية، معبرا عن إعجابه الشديد بها، ومعلنا أن اسمه الجديد هو 50 هللة.

وغرّد المغني الأمريكي، بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال له إن “الأمر مضى، ولذا كل شيء في حركة”، مضيفا أنه دار العالم عدة مرات، ولا يوجد مكان مثل  مدينة “جدة”.

وعلاوة على إظهار فيفتي سينت انبهاره بالسعودية من خلال تغيير اسمه إلى “فيفتي هللة”، أعلن أنه من الممكن أن ينتقل إلى جدة لأنه أحب المكان.

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My new name is 50 HALALA , so get with the program.😉 I might move out here I like it. #lecheminduroi #bransoncognac

Публикация от 50 Cent (@50cent)

المصدر: إنستغرام

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