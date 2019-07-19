مشهد لرفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج (فيديو)

نشرت إمارة منطقة مكة على حسابها في “تويتر” مقطع فيديو يتضمن مراسم رفع كسوة الكعبة، استعدادا لموسم الحج.

وذكرت وسائل إعلام سعودية في هذا الصدد أن “خياطين يعملون من مصنع الكسوة لرفع ثوب الكعبة المشرفة، كما يتم يوم عرفة تبديل ثوب الكعبة كما جرت العادة”.

ولفتت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن رفع ثوب الكعبة المشرفة يأتي “حماية وحفاظا على نظافته وسلامته ومنع العبث به، وتعرضه لبعض الضرر كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به، ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة”.

مشهد لرفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج مشهد لرفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج نشرت إمارة منطقة مكة على حسابها في “تويتر” مقطع فيديو يتضمن مراسم رفع كسوة الكعبة، استعدادا لموسم الحج. #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو #RT_Arabic Posted by RT Arabic on Friday, July 19, 2019

وتقضي التقاليد رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة سنويا في منتصف شهر ذي القعدة من كل عام قبيل موسم الحج.

وأوضحت الرئاسة العامة المختصة في المملكة أن رفع الكسوة يتم “بمقدار ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض، ويتم إعادة الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج”.

المصدر: “سبق”