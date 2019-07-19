هيئة “مسيرات العودة” تحذر من “التمادي في التصعيد” الإسرائيلي

غزة – وكالات: حذرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات “العودة وكسر الحصار”، الجمعة، إسرائيل من ما أسمته “التمادي في التصعيد والغطرسة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة”.

جاء ذلك في بيان صدر عن الهيئة العليا لمسيرات “العودة وكسر الحصار”(تضم فصائل فلسطينية) عقب ساعات من انطلاق المسيرات على حدود غزة.

وقالت الهيئة إن “الفوز بالانتخابات الإسرائيلية هذه المرة لن يكون على حساب دماء الأبرياء من أبناء شعبنا في غزة”.

وأضافت:” على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يعلم أن سبب فشله في الانتخابات سيكون صمود شعبنا في غزة”.

وقرر الكنيست الإسرائيلي نهاية مايو/أيار الماضي حلّ نفسه، والتوجّه إلى انتخابات مُبكرة في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة إثر رفض ليبرمان الانضمام لها.

ومن المقرر أن تُنظم الانتخابات الجديدة، في 17 سبتمبر/أيلول القادم.

ولفتت الهيئة إلى أن “الفلسطينيين يؤكدون على المضي في طريقة استعادة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة واحترام إرادة وأهداف الشعب الذي يتوق إلى الحرية وزوال الاحتلال”.

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

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