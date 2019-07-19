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السفير السعودي لدى الأمم المتحدة: نعم آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي..

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 19 يوليو 2019 - 1:12 مساءً
السفير السعودي لدى الأمم المتحدة: نعم آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي..

أكد المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أن الرياض لا تريد أي حرب مع طهران في أي مكان، مشددا على أن أزمة اليمن آن لها أن تنتهي.

ونشر حساب البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في “تويتر” تصريحا مصورا أدلى به المعلمي للصحفيين جاء فيه: “نعم.. آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي… آن الأوان للحوثيين أن يقبلوا ويسلموا بالقرار 2216 وينهوا احتلالهم غير المشروع للسلطة ومراكز الحكم في اليمن”.

وشدد بعد إعرابه عن تقدير المملكة للإدانات الدولية لاعتداءات الحوثيين على الأراضي السعودية، على أن الرياض تريد تحديدا تطبيق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات التي تدعو إلى فرض الحظر على توريد السلاح للحوثيين.

ولفت المعلمي إلى أن تلك الاعتداءات على بلاده “لم تتم إلا بأسلحة وصلت إلى الحوثيين من إيران وصنعت في إيران”.

المصدر: ksamissionun

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2019-07-19 2019-07-19
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