السفير السعودي لدى الأمم المتحدة: نعم آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي..

أكد المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أن الرياض لا تريد أي حرب مع طهران في أي مكان، مشددا على أن أزمة اليمن آن لها أن تنتهي.

ونشر حساب البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في “تويتر” تصريحا مصورا أدلى به المعلمي للصحفيين جاء فيه: “نعم.. آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي… آن الأوان للحوثيين أن يقبلوا ويسلموا بالقرار 2216 وينهوا احتلالهم غير المشروع للسلطة ومراكز الحكم في اليمن”.

معالي السفيرعبدالله #المعلمي … “آن الأوان للأزمة اليمنية آن تنتهي .. آن الأوان ل #الحوثيين أن يقبلوا ويسلموا بالقرار ٢٢١٦ وينهوا احتلالهم غير المشروع للسلطة ومراكز الحكم في #اليمن ” pic.twitter.com/ifIdUC7uOQ — KSA Mission UN (@ksamissionun) July 19, 2019

وشدد بعد إعرابه عن تقدير المملكة للإدانات الدولية لاعتداءات الحوثيين على الأراضي السعودية، على أن الرياض تريد تحديدا تطبيق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات التي تدعو إلى فرض الحظر على توريد السلاح للحوثيين.

معالي السفيرعبدالله #المعلمي … “الاعتداءات على #المملكة لم تتم إلا بأسلحة وصلت للحوثيين من #إيران وصنعت في إيران” pic.twitter.com/EqjnAWMWIk — KSA Mission UN (@ksamissionun) July 19, 2019

ولفت المعلمي إلى أن تلك الاعتداءات على بلاده “لم تتم إلا بأسلحة وصلت إلى الحوثيين من إيران وصنعت في إيران”.

المصدر: ksamissionun