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وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع صندوق الأوبك للتنمية الدولية

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 20 يوليو 2019 - 1:01 صباحًا
وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع صندوق الأوبك للتنمية الدولية

فيينا – واس : رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك بالاجتماع الوزاري السنوي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم الخميس 15 ذو القعدة 1440هـ الموافق 18 يوليو 2019م.

وتضمَّن جدول أعمال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي للصندوق لعام 2018م، وإقرار البيانات المالية للعام المالي 2018م، وبرنامج الإقراض الذي سيقدمه الصندوق عام 2020م. كما ناقش الاجتماع استراتيجية الصندوق الجديدة لتحقيق الاستدامة المالية.

وتعد المملكة أكبر عضو مساهم في صندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي أنشئ عام 1976م بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمساعدة الدول الفقيرة منخفضة الدخل على زيادة نموها الاقتصادي والاجتماعي.

ويقدم (أوفيد) التمويل بشروط ميسرة على شكل قروض لدعم مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية بالتركيز على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للدول النامية مثل الغذاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم. كما يسهم في تقديم التمويل لمشاريع القطاع الخاص وتمويل التجارة. وقد استفاد من مساعدات الصندوق المالية حتى الآن 134 دولة في كل أنحاء العالم.

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2019-07-20
عربي ودولي
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