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الملك سلمان يوافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك

كل الوطنآخر تحديث : السبت 20 يوليو 2019 - 1:08 صباحًا
الملك سلمان يوافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك

أكدت وكالة “واس” السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وافق على استقبال قوات أمريكية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، أنه “انطلاقا من التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها”.

المصدر: واس

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2019-07-20 2019-07-20
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