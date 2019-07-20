خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية : الأرجنتين تدرج “حزب الله” على قائمة الإرهاب

بوينس آيرس- وكالات : أعلن وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري، الجمعة، إدراج “حزب الله” اللبناني، على قائمة الأشخاص والمؤسسات المرتبطة بالإرهاب وتمويله.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده فوري مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على هامش المؤتمر الثاني لمكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأضاف فوري: “نتفق مع العديد من دول المنطقة حول مدى خطورة حزب الله على منطقتنا”، مشددًا على أهمية الحرب على الإرهاب.

وذكّر بالهجوم الذي شهدته بيونس آيرس، ضد أكبر مركز للجالية اليهودية في أمريكا الجنوبية يوليو/ تموز 1994، ما أسفر عن مقتل 85 مدنيا، واتهم “حزب الله” بالضلوع في تنفيذه.

وأشار أن الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري، يبذل جهودًا كبيرة لمحاربة الإرهاب.

وأضاف قائلًا: “قام الرئيس ماكري بالتوقيع على قرارٍ يقضي بإدراج حزب الله اللبناني على قائمة الأشخاص والمؤسسات المرتبطة بالإرهاب وتمويله”.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الهجمات من هذا النوع (ضد مركز الجالية اليهودية) يجب أن تذكرنا بأن الإرهاب ليس خطرًا افتراضيًا”.

وعبر بومبيو عن ارتياحه لإدراج “حزب الله” ضمن قائمة الأشخاص والمؤسسات المرتبطة بالإرهاب وتمويله في الأرجنتين.

وأعلنت السلطات الأرجنتينية، أمس، تجميد أصول “حزب الله” اللبناني في البلاد، ما يعني معاملته كـ”منظمة إرهابية” في البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت وحدة المعلومات المالية بالأرجنتين، في بيان، إنها “أمرت بتجميد أصول حزب الله الإرهابي، وكيانات محددة من الجناح العسكري الذي يشكل التنظيم وقادته”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المحلية الرسمية.

ولفت البيان أن “تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية من قبل العديد من الدول، هو دليل واضح على أن الحزب مسؤول عن ارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية في العالم”.

وتبنى الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، الأربعاء، قرارًا يسمح بتصنيف “حزب الله” في قائمة “التنظيمات الإرهابية”، وهو الأول من نوعه في منطقة أمريكا الجنوبية.

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