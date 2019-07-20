حرس الحدود ينقذ 6 أشخاص علقت مركباتهم في رمال الربع الخالي

جدة – واس: صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن الدوريات البرية التابعة لمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي تمكنت، بتوفيق الله، مساء اليوم من إنقاذ ستة أشخاص (ثلاثة من الجنسية الدنماركية، سعوديّين، وكندي واحد)، وذلك بعد تعلق مركبتين كانوا يستقلونها بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي.

وأضاف أنه” ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC ) بلاغ من مواطن يفيد بتعلق سيارتين بالرمال يستقلهما ستة أشخاص غرب مركز الإمداد والإسناد بحوالي ( 84 كم ) بالربع الخالي، وعلى الفور تم التواصل مع الأشخاص، وتحديد موقعهم، وتكليف دوريات حرس الحدود بمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي بالتوجه لموقعهم، وقد تم تقديم العون والمساعدة اللازمة لهم، والاطمئنان على وضعهم الصحي، ومساندتهم في تخليص المركبتين العالقتين بالرمال، ومواصلة رحلتهم”.

وأكد أن من مهام مركز الإمداد والإسناد التابع لحرس الحدود المساهمة في تكثيف التواجد الأمني والمشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف في منطقة الربع الخالي.

وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنياً السلامة للجميع.