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ترامب: واشنطن مستعدة للرد على أي استفزازات إيرانية

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 20 يوليو 2019 - 8:27 صباحًا
ترامب: واشنطن مستعدة للرد على أي استفزازات إيرانية

واشنطن- واس: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة واثقة من أن قواتها أسقطت طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز أمس الخميس. وقال في تصريح من البيت الأبيض: ” إنه ما من شك أننا أسقطناها، ونحن مستعدون للرد على أي استفزازات إيرانية أخرى”.

من جانب آخر, أكد مستشار الأمن القومي جون بولتون أنه لا شك في أن الطائرة التي أسقطتها الولايات المتحدة كانت طائرة من دون طيار إيرانية.

وكان ترامب قد أعلن أمس الخميس أن سفينة الإنزال الأمريكية “يو إس إس بوكسر” أسقطت الطائرة الإيرانية المسيرة فوق مضيق هرمز إثر تحليقها على مسافة 1000 ياردة (900 متر) من السفينة الحربية الأمريكية، وتجاهلهت “نداءات عديدة للانسحاب”.

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