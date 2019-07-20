ألمانيا تحقق في «إعجاب» رئيس بعثتها لدى الفلسطينيين بتغريدات ضد إسرائيل

برلين – أ ف ب : بدأت وزارة الخارجية الألمانية تحقيقاً بعد أن علمت أنّ رئيس بعثتها إلى الأراضي الفلسطينية «أعجب» بالعديد من التغريدات المعادية لإسرائيل.

وأفادت صحيفة «بيلد» أنّ الديبلوماسي كريستيان كليغز أبدى على حسابه على «تويتر»، الذي تمّ التحقق منه، إعجابه بالعديد من التغريدات، تتضمن إحداها ذكر زعيم «كو كلوكس كلان» السابق ديفيد ديوك المعادي للسامية، وذلك قبل إزالة هذه الإعجابات.

وكتبت إحدى التغريدات التي أعجبته «أرفع القبعة» لشريط فيديو عن هجوم على جنود إسرائيليين.