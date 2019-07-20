بعد هجوم أربيل : أنقرة تطلق عملية جوية واسعة ضد أكراد العراق

أنقرة – أ ف ب | – متابعات: أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنّ تركيا أطلقت أمس الخميس «أوسع» عمليّة جوّية ضدّ حزب العمال الكردستاني في العراق، ردّاً على هجوم مسلّح في أربيل الأربعاء الماضي أودى بحياة نائب القنصل التركي.

وقال أكار: «عقب الهجوم الدنيء في أربيل، وجّهنا ضربة قاصمة لحزب العمال الكردستاني عبر أوسع عمليّة جوّية في جبال قنديل».

وخلال العمليّة التي انطلقت الخميس، دمّر الجيش التركي خصوصاً ملاجئ وكهوفاً لحزب العمّال الكردستاني، وفق ما أوضح أكار، مشدّداً على أنّ «مكافحة الإرهاب ستتواصل بحزم متزايد، حتى يتمّ تحييد آخر إرهابي».