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الجيش اليمني يدحر ميليشيا الحوثي في محافظتي البيضاء والضالع

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 20 يوليو 2019 - 1:10 مساءً
الجيش اليمني يدحر ميليشيا الحوثي في محافظتي البيضاء والضالع

عدن (اليمن) – واس :دحر الجيش اليمني ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواقع تتمركز فيها وحدات منه بجبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وأفاد مصدر عسكري يمني لموقع “سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن عشرة عناصر من الميليشيا قتلوا وجرحوا في تبة “مخابي القردعي” بمنطقة قانية، وفي محافظة الضالع بجنوب اليمن، هاجم الجيش عناصر من الميليشيا في التباب السود بجبهة ” باب غلق”، شمالي مديرية قعطبة.

وأضاف أن قوات الجيش هاجمت الميليشيا وأجبرتها على الفرار باتجاه مناطق محافظة إب، كما شن الجيش اليمني قصفاً استهدف تجمعات ومواقع تتمركز فيها الميليشيا في منطقتي الفاخر، والزبيرية، بالمديرية ذاتها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين المدعومين من إيران، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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2019-07-20 2019-07-20
عربي ودوليهنا اليمن
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