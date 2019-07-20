الرشق يلتقي وفد من تحالف القوى الفلسطينية في لبنان

بيروت – “القدس” دوت كوم :التقى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، وفداً من قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، لبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما تداعيات إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين في البلاد.

وحضر اللقاء إلى جانب الرشق، عضوا مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان وعلي بركة، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي.

واستمع الرشق رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية من وفد التحالف إلى آخر مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد الوفد على تمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني في لبنان، وضرورة التراجع عن إجراءات وزارة العمل اللبنانية، وإفساح المجال أمام الحوار اللبناني الفلسطيني للتوصل إلى مقترحات قوانين ترفع إلى الحكومة والمجلس النيابي لإقرارها، ليتكمن الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة إلى حين العودة.

بدوره، رحب الرشق بوفد التحالف، واضعًا إياهم بصورة اللقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية، حيث أكد خلال اللقاء على أن اللاجئين في لبنان ليسوا وافدين أو عمالة أجنبية ولهم صفة سياسية يجب ألا يتم المساس بها لأن المساس بصفة اللاجىء الفلسطيني في لبنان تذهب الى قضية التوطين المرفوضة فلسطينيا ولبنانيا.

كما أشار الرشق إلى مطالبته رئيس الحكومة بمعالجة الأمر بما لا يمس بحقوق اللاجئين في لبنان، مؤكدًا أن رئيس الحكومة قد أبلغه بأن الأمر أصبح بعهدة الحكومة اللبنانية.