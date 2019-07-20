إندونيسيا: أوامر للشرطة بـ”إنقاص الوزن”

(د ب أ): ذكرت شرطة إندونيسيا أن 50 من رجال الشرطة بإقليم جاوة الشرقية تلقوا أوامر بالبدء في برنامج منهك لانقاص الوزن بعد أن تبين أن وزنهم الزائد يمنعهم من أداء عملهم بكفاءة .

وقال المتحدث باسم الشرطة، فرانس بارونج مانجيرا إن رجال الشرطة البدناء سيقضون أسبوعين، في الركض وهم يرتدون سترات واقية والسباحة والقيام بتمارين رياضية أخرى في مدرسة تابعة للشرطة في منطقة موجوكيرتو بإقليم جاوة الشرقية.

وأضاف فرانس “نريدهم جميعا يتحركون بسرعة عندما يقومون بمهامهم”.

وتابع “سيتم إعطاؤهم أيضا استشارة نفسية ويتعين أن يحصلوا على وجبات متوازنة طبقا لما يصفه أخصائيو التغذية”