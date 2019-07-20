خطوات للحد من تعلق الطفل بالوجبات السريعة

مع انتشار مطاعم الوجبات السريعة بشكل هائل وملحوظ، إلى جانب ما تقدمه من مغريات سواءً من ناحية الأسعار أو الوجبات المتنوعة الشهية، فقد أصبحت هي الخيار الأول لأطفالنا، وبديلاً عن الوجبات والأكلات المصنوعة في المنزل، وبات هذا الأمر يسبب القلق للوالدين حيث أنه يجعل أطفالهم عرضة لسوء التغذية، كما أنه يؤثر على نموهم ومهاراتهم وقدرتهم على التركيز، إضافة إلى أنه يتسبب في إضعاف جهازهم المناعي. فكيف يمكن أن نحد من تعلق الأطفال بهذه الوجبات السريعة؟

التقت “سيدتي نت” بالمستشارة الأسرية “سلمى سيبيه” لتقدم لنا نصائحها حول هذا الموضوع.

خطورة هذه الوجبات

أوضحت سيبيه أن الأبناء غالباً ما يميلون لتناول الوجبات السريعة، ويكرهون الأكل التقليدي كالإيدامات، وقالت “أدعوا كل أم أن تتوقف عن تسميم أبنائها بهذه الوجبات السريعة والتي تعطيها لهم أحياناً كمكافأة ولكن هي أسوأ ما تقدمه لهم!”.

أغلب الأبحاث الطبية والدراسات تطرقت إلى تأثير الوجبات السريعة على صحة الطفل، وبينت أنها تعرضه للإصابة بالسمنة المفرطة منذ الصغر، وتجعله عرضة للإصابة بأمراض القلب وانعدام التركيز وعدم القدرة على الفهم، والإصابة بارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الكوليسترول في الجسم، وانسداد الأوعية الدموية.

مقترحات لاستبدال “الوجبات السريعة” بأخرى صحية:

1. اعصري فاكهة طازجة واخطلي معها قشطة طبيعة وعسل ثم جمديها، وممكن أن تضعيها في أكياس صغيرة كما كانت أمهاتنا يفعلن.

2. استبدال البطاطس المقلي بأصابع البطاطس المتبلة والمشوية في الفرن.

3. تقديم الخضار بشكل جميل مثلاً: يُقطع بشكل فني مع صوصات صحية.

4. استبدال الحلويات الغير صحية بشيء محبب، كتقطيع الجزر اليمني لحلقات ونرش فوقه سكر أسمر طبيعي أو عسل ويحمر في الفرن.

وهناك الكثير من الوصفات ولكي يقبلوا عليها عليكي بالآتي:

1. إشراكهم في الطبخ، كعمل مسابقة لأفضل من يقاطع الوجبات السريعة ولمن يقترح وجبات بديلة.

2. عقد اجتماع أُسري تناقشون فيه أضرار الوجبات السريعة.

3. عند الذهاب إلى السوبر ماركت تشاركي مع أطفالك في شراء الأطعمة التي ستُطهى خلال الأسبوع فهذا الأمر سيجعلهم يشعرون بالسعادة، وستجدينهم يختارون الطعام المفضل لهم، فمن أكبر الأخطاء التي تقع فيها الأم، هي طهي طعام مُعين وإجبار الأطفال على تناوله.

4. في حالة الاضطرار للذهاب لمطاعم “البرجر أو البيتزا” يفضل طلب الحجم الصغير من البرجر واختاري المشوي بدلاً عن المقلي، وتجنب أكل البطاطس المقلية واستبدلي المشروبات الغازية بالعصائر الغير محلاه أو الماء فقط. وفي حال طلب البيتزا يفضل اختيار النوع الذي يحتوي على الكثير من الخضراوات.

5. إذا كان طفلك في نزهة خارج المنزل فاحرصي على تحضير بعض الوجبات الخفيفة لكي يحملها معه، مثل حفنة المكسرات والقليل من الفواكه المجففة أو الموز لكي تجتنبوا قدر الإمكان شراء الوجبات الجاهزة.

6. حتى لا يشعر طفلك بالحرمان حاولي قدر المستطاع أن تبتعدي عن جميع الأكلات السريعة داخل المنزل مثل الشيبس والبسكويت والحلوى والمشروبات الغازية والعصائر المصنوعة والمعلبة.