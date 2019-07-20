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وكيل “عموري” ينفي حقيقة طلبه 50 ألف ريال مقابل كل هدف يصنعه

كل الوطنآخر تحديث : السبت 20 يوليو 2019 - 4:27 مساءً
وكيل “عموري” ينفي حقيقة طلبه 50 ألف ريال مقابل كل هدف يصنعه

كل الوطن – الرياض: أعلن نادر المرزوقي وكيل اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري” عبر حسابه الشخصي على “تويتر” أن ما يتم تداوله في الفترة الحالية عبر وسائل الإعلام غير صحيح في إشارة لما تم تداوله موخراً عن أن موكله طلب دخول القائمة الآسيوية للهلال في دور الـ16 والحصول على مبلغ 50 ألف ريال سعودي مقابل كل هدف يصنعه بخلاف قيمة عقده بجانب أسباب توقف المفاوضات مع الهلال.

وقال المرزوقي بعد اعلان نادي الهلال السعودي إيقاف مفاوضات التجديد مع “عموري” إنه وبرفقة موكله سيصدران بياناً صحافياً في الوقت المناسب من أجل توضيح كل الحقائق حول الأمر.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الهلال قررت أمس الجمعة، إيقاف التفاوض مع اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري” مقدمة شكرها اللاعب وتقديرها له على الفترة التي قضاها في النادي، وأصدر نادي الهلال بيانًا كشف من خلاله عن كافة التفاصيل المتعلقة بمفاوضات النادي مع عموري لتجديد عقده مع النادي.

وأكد البيان أن إدارة الهلال تمسكت باللاعب ورغبت في التجديد معه، لكن اللاعب لم يرد على العرض المقدم لاسيما وأن الأمر كان يتطلب سرعة الحسم نظير ارتباط تحديد مساره مع الفريق بوضع قائمة لاعبي الهلال الأجانب الحاليين.

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