تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن السعودية.. ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في جازان (صور) كل الوطن وكيل “عموري” ينفي حقيقة طلبه 50 ألف ريال مقابل كل هدف يصنعه كل الوطن خطوات للحد من تعلق الطفل بالوجبات السريعة كل الوطن السجن 9 سنوات لمتعاقد بوكالة الأمن القومي لسرقته “بيانات سرية” كل الوطن إندونيسيا: أوامر للشرطة بـ”إنقاص الوزن” كل الوطن العقيد الركن المالكي: اعتراض وإسقاط طائرة حوثية “مسيّرة” أطلقت باتجاه أبها كل الوطن الرشق يلتقي وفد من تحالف القوى الفلسطينية في لبنان كل الوطن الجيش اليمني يدحر ميليشيا الحوثي في محافظتي البيضاء والضالع كل الوطن وفاة أكثر من 1700 شخص في الكونغو جراء فيروس إيبولا كل الوطن حكومة الوفاق الليبية تقرر الإفراج عن آخر رئيس وزراء في عهد القذافي
» » السعودية.. ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في جازان (صور)

السعودية.. ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في جازان (صور)

كل الوطنآخر تحديث : السبت 20 يوليو 2019 - 4:35 مساءً
السعودية.. ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في جازان (صور)

تمكنت الدوريات الأمنية في محافظة الداير شرق منطقة جازان السعودية من ضبط كمية كبيرة من المهربات والقات المخدر والسيارات المستخدمة في التهريب ومجموعة كبيرة من المتسللين.

وتأتي العملية نتيجة جهود يقوم بها رجال الدوريات بالمحافظة، حيث أشاد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة بجهود رجال الأمن مؤكدا أن “الأمر تنفيذ لتوجيهات القيادة العليا”.

وأشار بن لبدة، إلى أن “العمل ما زال قائما حتى يصل مستويات أعلى من الضبط والنجاح، وأنه وعلى الرغم من وعورة الجبال والطرق، إلا أن العزيمة والعمل مستمران للتخلص من كل العوائق”.

وقال إن “العمل يجري وفق خطط نوعية استراتيجية تراعي التكامل الأمني بين كافة الأجهزة الأمنية، وتركز على الرصد والمتابعة والمسح الأمني، ومن ثم تأتي عمليات القبض والإحباط”، مشيرا إلى الدور الكبير والتعاون المثمر الذي يقوم به مشايخ القبائل والمواطنون عموما.

وبحسب الإعلام السعودي، نجحت الجهود الميدانية بمحافظة الداير قبل شهر في القبض على عدد من المتسللين المسلحين الذين يمتهنون قطع الطرق وسلب عابري السبيل، متخذين من جبال الداير الوعرة ملاذا لهم.

المصدر: “سبق”

رابط مختصر
2019-07-20 2019-07-20
جرائم وحوادثمحليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن