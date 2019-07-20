السعودية.. ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في جازان (صور)

تمكنت الدوريات الأمنية في محافظة الداير شرق منطقة جازان السعودية من ضبط كمية كبيرة من المهربات والقات المخدر والسيارات المستخدمة في التهريب ومجموعة كبيرة من المتسللين.

وتأتي العملية نتيجة جهود يقوم بها رجال الدوريات بالمحافظة، حيث أشاد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة بجهود رجال الأمن مؤكدا أن “الأمر تنفيذ لتوجيهات القيادة العليا”.

عمليات أمنية موجعة للمهربين تضبط كميات مخدرة ومتسللين في محافظة #الداير.https://t.co/Jak6z7Reznpic.twitter.com/BCCozZi5aq — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) July 19, 2019

وأشار بن لبدة، إلى أن “العمل ما زال قائما حتى يصل مستويات أعلى من الضبط والنجاح، وأنه وعلى الرغم من وعورة الجبال والطرق، إلا أن العزيمة والعمل مستمران للتخلص من كل العوائق”.

وقال إن “العمل يجري وفق خطط نوعية استراتيجية تراعي التكامل الأمني بين كافة الأجهزة الأمنية، وتركز على الرصد والمتابعة والمسح الأمني، ومن ثم تأتي عمليات القبض والإحباط”، مشيرا إلى الدور الكبير والتعاون المثمر الذي يقوم به مشايخ القبائل والمواطنون عموما.

وبحسب الإعلام السعودي، نجحت الجهود الميدانية بمحافظة الداير قبل شهر في القبض على عدد من المتسللين المسلحين الذين يمتهنون قطع الطرق وسلب عابري السبيل، متخذين من جبال الداير الوعرة ملاذا لهم.

المصدر: “سبق”