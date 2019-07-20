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بلاغ مصري يطالب بمعاقبة محرز لـ”تجاهله” رئيس الوزراء المصري أثناء التتويج (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : السبت 20 يوليو 2019 - 6:03 مساءً
بلاغ مصري يطالب بمعاقبة محرز لـ”تجاهله” رئيس الوزراء المصري أثناء التتويج (فيديو)

أعلن المحامي المصري سمير صبري، التقدم ببلاغ رسمي للمستشار نبيل أحمد صادق النائب المصري العام، لإدراج قائد المنتخب الجزائري رياض محرز على قوائم الممنوعين من دخول مصر.

وقال صبري، في تصريح صحفي، إن محرز قام بازدراء رئيس مجلس الوزراء المصري، أثناء تسلمه كأس بطولة الأمم الإفريقية خلال مراسم تتويج”محاربي الصحراء”.

ويأتي ذلك بعد اتهامات لمحرز بتجاهله مصافحة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة المصري أشرف صبحي خلال تسلمه لكأس البطولة القارية.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تصرف محرز، فمنهم من تحدث عن تجاهل متعمد، ومنهم من برر لقائد المنتخب الجزائري تصرفه كونه قد صافح كامل المسؤولين الواقفين على المنصة عندما استلم لاعبوا المنتخب الجزائري ميدالياتهم الذهبية.

وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الأول عام 1990، من حصد اللقب الثاني عقب تغلبهم على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات

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