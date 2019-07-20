تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن تجهيز 6 مهابط للطائرات لإسعاف الحالات الطارئة داخل المشاعر ومكة كل الوطن “الخارجية”: نقل مواطن إيراني إلى عُمان بعد تقديم الرعاية الطبية له في المملكة كل الوطن قضاء الباحة غير موجود في الخدمة مؤقتاً .. كل الوطن بلاغ مصري يطالب بمعاقبة محرز لـ”تجاهله” رئيس الوزراء المصري أثناء التتويج (فيديو) كل الوطن انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية.. مطلع أغسطس كل الوطن السعودية.. ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في جازان (صور) كل الوطن وكيل “عموري” ينفي حقيقة طلبه 50 ألف ريال مقابل كل هدف يصنعه كل الوطن خطوات للحد من تعلق الطفل بالوجبات السريعة كل الوطن السجن 9 سنوات لمتعاقد بوكالة الأمن القومي لسرقته “بيانات سرية” كل الوطن إندونيسيا: أوامر للشرطة بـ”إنقاص الوزن”
» » تجهيز 6 مهابط للطائرات لإسعاف الحالات الطارئة داخل المشاعر ومكة

تجهيز 6 مهابط للطائرات لإسعاف الحالات الطارئة داخل المشاعر ومكة

كل الوطنآخر تحديث : السبت 20 يوليو 2019 - 11:29 مساءً
تجهيز 6 مهابط للطائرات لإسعاف الحالات الطارئة داخل المشاعر ومكة

كل الوطن – واس: أتمت “الصحة” تجهيز مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها 6 مهابط حيث إنتهت من تسجيلها لدى هيئة الطيران المدني، فقد جهّزت الوزارة

ثلاثة مهابط داخل مكة المكرمة وهي ( مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية – مهبط مستشفى النور التخصصي – مهبط مستشفى حراء العام ) وهي المهابط التي تقوم بإخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة.

وفي المشاعر المقدسة جهزت الصحة ثلاث مهابط

الأول منها في مستشفى شرق عرفات والثاني في مستشفى عرفات العام والثالث في مستشفى منى الطوارئ ) وهي المهابط التي يتم من خلالها إخلاء

الحالات داخل مكة المكرمة .

وتسعى “الصحة” إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الاصابية وحالات العناية المركزة الخطرة والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

ويسهم الاسعاف الجوي في نقل الطاقم الطبي بين المنشآت الطبية وذلك بالتعاون مع طيران الأمن.

وتحرص “الصحة” على الإستفادة من جميع الوسائل المتاحة للتعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي حالتها الصحية نقلها إلى مستشفيات المنطقة أو المستشفيات المتخصصة داخل المملكة، والتي تتوفر فيها الخدمات الطبية المتقدمة للتعامل مع الحالة وذلك بالإستفادة من طائرات الإخلاء الطبي.

رابط مختصر
2019-07-20 2019-07-20
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن